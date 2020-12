Il Milan pronto ad uscire dall’emergenza infortuni: Kjaer torna ad allenarsi con il gruppo, le ultime su Ibrahimovic e Bennacer

Stefano Pioli è pronto a riabbracciare Simon Kjaer. Il difensore danese è tornato ad allenarsi in campo con il gruppo e dopo un’assenza che perdura dal 3 dicembre, data della sua ultima apparizione in Europa League contro il Celtic. Il 31enne scalpita per riprendere il posto in squadra dove mancheranno probabilmente ancora per un po’ Bennacer e Ibrahimovic. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Milan, Theo Hernandez cuore rossonero | Messaggio sul futuro

Per entrambi i calciatori nella giornata di domani sono previsti nuovi controlli che diranno quando potrà esserci il loro ritorno in campo. Spera il Milan che è atteso dalla sfida prima contro il Benevento di Pippo Inzaghi, poi dall’atteso scontro contro la Juventus.