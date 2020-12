L’infortunio subito contro il Milan è serio: Correa dovrà restare fuori per almeno tre settimane. Obiettivo derby

Simone Inzaghi perde Correa per almeno 20 giorni. I nuovi esami effettuati dall’attaccante della Lazio hanno evidenziato un’elongazione al soleo che costringerà l’argentino ai box per circa tre settimane. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 26enne salterà sicuramente le prossime partite contro Genoa, Fiorentina e Parma e punta al rientro nel derby con la Roma, in programma il prossimo 15 gennaio. Come riportato da ‘Radiosei’, nuovi esami sono previsti tra una settimana. Brutta tegola, dunque, per i biancocelesti in vista della ripresa del campionato.