Le prestazioni di Paulo Dybala in quest’inizio di stagione non sono state giudicate da molti all’altezza della Juventus. Un grande ex bianconero ha fatto il punto della situazione

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus sembra in bilico, tra le discussioni per il rinnovo di contratto, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, e le prestazioni sul campo che ancora latitano. La Joya, sia per motivi tattici che a causa dei tanti infortuni, sembra essere scalato nelle gerarchie alle spalle di Morata e Ronaldo. Fabio Capello ha parlato del momento dell’argentino alla ‘Gazzetta dello Sport’, dando una chiara visione della situazione: “Il Covid è la spiegazione. Federica Pellegrini ha chiarito quanto sia dura superare il virus e anche Hamilton ha fatto capire come impatti sul fisico. Il Covid lascia residui, soprattutto per un giocatore come Dybala che ha bisogno di saltare l’uomo”.

Juventus, Capello: da Dybala alla favorita per lo scudetto

L’ex allenatore della Juventus si sofferma anche su quale sia, secondo lui, l’attuale favorita per lo scudetto: “L’Inter appena si è messa ad aspettare e a ripartire in contropiede ne ha vinte sette di fila. Secondo me, la favorita per lo scudetto è l’Inter da inizio campionato. Ha la rosa più ampia e l’allenatore conosce bene tutti i calciatori”.