L’Inter è al lavoro in vista della prossima gara di campionato contro il Crotone. Le ultime sulle condizioni degli infortunati

Domenica alle 12.30 l’Inter scenderà in campo contro il Crotone a San Siro dopo la sosta natalizia. Arrivano intanto novità interessanti per Antonio Conte direttamente dall’infermeria ed in particolare riguardanti Alexis Sanchez. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Calciomercato Inter, Nainggolan verso Cagliari | Formula e dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vertice Conte-Marotta: incontro terminato, i dettagli

L’Inter torna ad Appiano agli ordini del tecnico salentino e secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ il cileno, Pinamonti e Vecino hanno lavorato ancora a parte. Sanchez però a breve tornerà a lavorare con i compagni. Probabile inoltre che anche gli altri due acciaccati entro la fine di questa settimana possano tornare in gruppo.