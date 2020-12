E’ finita l’avventura di Tony Pulis sulla panchina dello Sheffield, ultimo in Premier

Tony Pulis non è più il tecnico dello Sheffield. Il club ha deciso di esonerare il 62enne gallese dopo la sconfitta casalinga contro l’Everton di Ancelotti nel boxing-day, la tredicesima nelle prime quindici partite di una squadra che occupa l’ultimissimo posto della Premier con soli due punti (zero vittorie all’attivo). Pulis era subentrato a novembre al posto di Wolder, ma in sei partite ha ottenuto solo un punto.

“Lo Sheffield Wednesday ha risolto il contratto dell’allenatore Tony Pulis con effetto immediato – recita il comunicato ufficiale – (…) Neil Thompson prenderà in carico la squadra per la partita di martedì contro il Middlesbrough e fino a quando non verrà fatta una scelta definitiva”.