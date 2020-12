Maldini e Massara al lavoro per consegnare a Pioli un nuovo attaccante. C’è anche Zaha nei radar della dirigenza del Milan

Milan al lavoro sul mercato di gennaio: serve un vice Ibrahimovic, o comunque un attaccante in grado di completare il reparto offensivo rossonero per continuare a sognare lo scudetto. Tanti i nomi al vaglio della dirigenza rossonera: da Scamacca ad Edouard, passando per Jovic.

Milan, offensiva per Zaha: ci sono due ostacoli

A questi si aggiunge anche un’altra pista, con Maldini e Massara che avrebbero posato gli occhi anche sulla Premier League. Nei radar del ‘Diavolo’ ci sarebbe infatti pure Wilfried Zaha, bomber del Crystal Palace allenato da Hodgson. Il 28enne ivoriano – come scrive il ‘Sun’ – sarebbe il tassello ideale per la dirigenza di Via Aldo Rossi per rinforzare a dovere l’attacco di Pioli. La trattativa sarebbe ancora ad uno stato embrionale, ma il Milan punterebbe con forza su Zaha per regalare un colpo di spessore al tecnico di Parma nella finestra di gennaio. Ci sarebbero però due ostacoli per il club meneghino: la richiesta onerosa del Crystal Palace per il cartellino (almeno 40 milioni di euro) e la chiusura di Hodgson a privarsi dell’attaccante a stagione in corso. Zaha è un profilo duttile che in questa Premier è stato utilizzato prevalentemente da prima punta dall’ex tecnico dell’Inter, realizzando ben 8 reti in 14 apparizioni, l’ultima ieri contro il Leicester.