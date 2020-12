Il Milan è alla ricerca di un’opportunità per il centrocampo. Un’idea potrebbe arrivare dal Marsiglia, dove Strootman è in uscita

Il calciomercato del Milan vedrà certamente l’arrivo di un nuovo difensore. La priorità per i rossoneri resta sempre l’acquisto di un centrale, che possa affiancare Kjaer, Romagnoli, Gabbia e il giovane Kalulu. In cima alla lista continua ad esserci Simakan dello Strasburgo. Balla ancora qualche milione ma c’è la volontà di chiudere il prima possibile.

Si proverà a prendere anche un centrocampista e un vice Ibrahimovic: Maldini e Massara staranno attenti alle opportunità, che il mercato offrirà.

Calciomercato Milan, Strootman via dal Marsiglia

Un’opportunità potrebbe arrivare da Marsiglia, dove Kevin Strootman è stato praticamente messo alla porta. Il giocatore, che conosce bene il campionato italiano, potrebbe aggiungere esperienza alla mediana, come fece il connazionale van Bommel nel gennaio 2011. Al Milan – in corsa in tutte le competizioni – serve un rinforzo a centrocampo e se l’ex Roma dovesse liberarsi a zero (o quasi) potrebbe rappresentare certamente una buona opportunità nell’immediato.