Riqui Puig potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio: su di lui c’è il Milan, ma piace anche all’Arsenal e al Leeds

Il futuro di Riqui Puig potrebbe essere lontano da Barcellona. Il giovane centrocampista potrebbe salutare e tra le società interessate ci sarebbe anche il Milan. Il club rossonero è a caccia di occasioni di mercato per rafforzare la sua rosa in vista della seconda parte di stagione. E il giovane talentuoso catalano potrebbe essere il nome giusto. Attenzione però alla concorrenza inglese. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfida al Napoli per Thauvin: le ultime dalla Francia

Come sottolinea ‘The Athletic’, anche l’Arsenal sarebbe interessato al giovane profilo di casa ‘blaugrana’. Gli inglesi sono pronti ad intervenire sul mercato per cercare di rilanciare una stagione fin qui pessima e risalire la china in classifica. E Puig sarebbe uno dei nomi a cui il club londinese sarebbe maggiormente interessato. Il Milan però, oltre alla concorrenza dell’Arsenal, deve fare i conti anche con un altro club di Premier, il Leeds di Bielsa, anche lui interessato al giovane talento catalano.