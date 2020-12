Denis Vavro lascia la Lazio per trasferirsi al Genoa. Affare fatto tra le due società: le cifre e tutti i dettagli

Primi movimenti in uscita per la Lazio di Lotito e Tare. È praticamente fatta per la cessione al Genoa di Denis Vavro: l'affare è in chiusura, con le due società che sono ad un passo dalla definizione dell'accordo per il trasferimento del 24enne.

Mancano insomma gli ultimi dettagli dell’operazione in prestito con opzione di riscatto a 15 milioni. Come riferisce ‘Sky Sport’ il difensore slovacco è già atteso a Genova domani, per poi sostenere le visite mediche il 31 dicembre. Vavro riparte dal Genoa dopo la deludente esperienza in biancoceleste.