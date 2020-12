Occhi proiettati già al futuro per la Juventus che si avvicina ad ampie falcate al rinnovo contrattuale di Luca Pellegrini

Dieci presenze ed un assist fin qui in stagione per il giovane Luca Pellegrini, esterno di piede mancino che sta accumulando esperienza con la maglia del Genoa, in prestito dalla Juventus, dopo la scorsa annata a Cagliari. I bianconeri non lo perdono di vista ed anzi sono pronti a blindarlo per il futuro.

Stando a quanto rivelato da ‘Sky Sport’ la società bianconera avrebbe raggiunto un accordo per il rinnovo dello stesso Pellegrini allungando il contratto fino al giugno 2025.