Il Barcellona non affonda il colpo su Depay. La Juventus è pronta ad approfittare dello stallo per l’attaccante olandese del Lione

Il futuro di Memphis Depay è ancora tutto da scrivere. L’olandese ha un contratto con il Lione, in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che non verrà rinnovato. Il giocatore è dunque un’occasione d’oro per tutte le big, alla ricerca di un attaccante. Il 26enne è da tempo nel mirino del Barcellona, che però ad oggi non ha mosso passi concreti per portarlo in blaugrana.

Depay è un pupillo di Koeman ma la trattativa – come riporta Fichajes.net – sarebbe in un punto morto. Il sospetto è che dietro a Depay ci sia un top club come Juventus o Bayern Monaco.

L’interesse da parte dei bianconeri non è certo nuovo. I rapporti con il Lione sono ottimi ma per portarlo via subito a gennaio serve un esborso economico di almeno 6-7 milioni di euro.

Il calciatore in passato è stato accostato anche al Milan: il 26enne continua a piacere alla società rossonera ma ad oggi non sono stati mossi passi concreti