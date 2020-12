Lucas Pratto riapproda nel Vecchio Continente. Il bomber argentino con un passato nel Genoa giocherà in Eredevisie. Ecco i dettagli

Lucas Pratto torna in Europa. Il bomber argentino ora 32enne, con un breve passato nel Genoa tra il 2011 e il 2012, sta per legarsi agli olandesi del Feyenoord.

Come riporta ‘Sky Sport’, la trattativa tra il club di Rotterdam – attualmente terzo in Eredivisie – e il River Plate, dove il classe ’88 ha militato nelle ultime tre stagioni realizzando 22 gol in tutto – è ai dettagli e si poggia sulla forma del semplice prestito per i prossimi sei mesi. Pratto quindi non ci sarà nel Superclasico col Boca Juniors del 3 gennaio.