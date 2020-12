SONDAGGIO CM.IT – Milan, Inter e Juventus: è Milik il bomber di gennaio!

Milan, Inter e Juventus a caccia di un attaccante sul calciomercato a gennaio: per gli utenti di Calciomercato.it, il nome giusto è Milik

Il calciomercato di gennaio tra qualche giorno prenderà il via. L’emergenza economica generata dal coronavirus si farà sentire, ma non fermerà i tentativi dei direttori sportivi di mettere a segno affari importanti. In particolare, Milan, Inter e Juventus sono alla ricerca di un attaccante per potenziare le rispettive rose e rilanciare la candidatura scudetto.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter con un sondaggio quale sarebbe il profilo migliore per le tre grandi del nostro campionato. La spunta Milik, votato dal 37,3% dei partecipanti al sondaggio. L’altro napoletano Llorente invece riscuote poche preferenze (7,9%). In mezzo al guado il giovane attaccante del Celtic, Edouard (27,8%), e Olivier Giroud (27%).