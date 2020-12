Roma, in vista del match con la Sampdoria Paulo Fonseca dovrà fare a meno di due elementi importanti: le ultime in casa giallorossa

La Roma ha chiuso il 2020 al terzo posto in classifica. Risultato lusinghiero per la truppa di Fonseca, che all’inizio del nuovo anno cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere fin qui e ribadire l’ottima posizione in graduatoria, in piena zona Champions League. Da Trigoria arrivano però notizie non positive per il tecnico giallorosso.

Problemi infatti per Spinazzola e Mirante, che molto probabilmente saranno costretti a saltare la sfida con la Sampdoria del 3 gennaio. Bruno Peres potrebbe prendere il posto sulla fascia, tra i pali pronto a tornare Pau Lopez.