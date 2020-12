La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista dell’impegno contro l’Udinese. Diverse novità in casa bianconera, a partire da Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i dettagli

La Juventus riprende la preparazione dopo la breve pausa natalizia in vista del prossimo impegno in campionato contro l‘Udinese, in programma il 3 gennaio all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 20.45. Diverse notizie arrivano dalla ripresa degli allenamenti dei bianconeri, soprattutto sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori. Di seguito le ultime novità in vista del prossimo match di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber tentenna | Tutti i dettagli

Juventus, la ripresa degli allenamenti: Ronaldo da domani. Tornano in due

Alla ripresa, costituita da allenamenti individuali, mancavano Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot. Il portoghese era assente per organizzazione logistica: deve rientrare da Dubai e tornerà domani in gruppo. Il francese, invece, ha goduto di un giorno ulteriore di permesso. Ci sono anche buone notizie, però, per Andrea Pirlo. Giorgio Chiellini e Merih Demiral sono tornati a disposizione dopo i recenti problemi muscolari e ci saranno contro i bianconeri. Due recuperi fondamentali per la difesa del club torinesi che ultimamente ha mostrato qualche lacuna in più del solito.