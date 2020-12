È fatta per i rinnovi di Augello ed Ekdal in casa Sampdoria. Mancano solo i rispettivi annunci ufficiali: i dettagli

La Sampdoria blinda due titolari della formazione di Claudio Ranieri. Si tratta di Tommaso Augello ed Albin Ekdal: secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', infatti, il club blucerchiato ha raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del terzino fino al 2025.

Intesa raggiunta anche con il centrocampista svedese, che era in scadenza a giugno e rinnoverà per una stagione con opzione per un ulteriore anno. Mancano ormai solo i rispettivi annunci.