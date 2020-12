Tentativo del Torino per Stanislav Lobotka, poco impiegato al Napoli: gli ostacoli alla trattativa

Appena 308 minuti giocati finora in stagione, Stanislav Lobokta è tra i centrocampisti meno impiegati da Gattuso nel Napoli. Arrivato lo scorso gennaio per oltre venti milioni di euro, lo slovacco non è mai riuscito ad imporsi con gli azzurri ed ora pensa anche all’addio. Ci sono gli Europei da disputare con la Slovacchia a fine stagione e il rischio di perderli non giocando è concreto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, colpo a zero per Gattuso | Parla il ds

Così spunta – come riporta ‘TuttoSport’ – l’interesse del Torino: a Giampaolo serve un centrocampista con le sue caratteristiche. Il tecnico ha fatto il nome dello slovacco a Cairo e preme perché la trattativa vada in porto. L’ostacolo però è rappresentato dall’aspetto economico: non tanto i due milioni di euro a stagione percepiti dal calciatore, quanto i circa 24 milioni spesi dal Napoli appena un anno fa per acquistarlo. De Laurentiis non vuole fare minusvalenze ed allora servirà la formula con le cifre giuste per mandare in porto l’operazione.