Per il Napoli di Gattuso potrebbe essersi aperta l’occasione Thauvin a parametro zero: rivelazione del ds del Marsiglia

Si chiude il sipario sul 2020 e, nel mondo del calcio, si avvicina sempre di più il mercato invernale. Oltre ad essere l’occasione per rinforzare la squadra e aggiustare il tiro per la stagione in corso, molti club iniziano a mettere le basi per l’anno successivo. A gennaio, infatti, ci si può accordare con i giocatori in scadenza di contratto per la stagione successiva ed il Napoli potrebbe riuscire a mettere a segno proprio un colpo di questo tipo. Nel mirino dei campani, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe finito Florian Thauvin. L’attaccante classe ’93 dell’Olympique Marsiglia andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ed il rinnovo continua ad essere lontano, come confermato dal ds dell’OM.

Calciomercato Napoli, occasione Thauvin | Il ds del Marsiglia: “Difficile il rinnovo”

La situazione di Florian Thauvin a Marsiglia sembra prendere dei contorni sempre più definiti. Il direttore sportivo dei francesi Pablo Longoria, ai microfoni di ‘La Provence’, ha ammesso: “Prolungare i contratti in questa situazione è difficile per tutti i club. Non si sa come sarà la prossima stagione, dobbiamo adattarci alla situazione”. E, allora, sembra essere arrivato il momento dell’addio per l’attaccante transalpino. Per lui sembra essere in pole position il Napoli di Gattuso, che potrebbe mettere le mani su un giocatore di grande qualità tecniche in grado di dialogare agevolmente con i propri compagni di reparto. Attenzione, poi, anche al Milan: i rossoneri seguono Thauvin da diversi anni e potrebbero anche decidere di affondare il colpo.