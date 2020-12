Il Milan guarda in casa Marsiglia e non soltanto per Thauvin: c’è anche il centrocampista Morgan Sanson nel mirino

Primo in classifica, il Milan sonda il mercato alla ricerca dei nomi giusti per migliorare ulteriormente la rosa di Pioli a gennaio o in estate. I rossoneri vanno a caccia di un’occasione come potrebbe essere Thauvin, in scadenza di contratto al Marsiglia. Proprio nella società francese milita un altro calciatore accostato al Milan: si tratta di Morgan Sanson, 26 anni, centrocampista con contratto fino al 2022. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il suo nome è nella lista di Maldini secondo quanto riferisce ‘le10sport.com’, anche se i rossoneri dovranno battagliare con l’Arsenal di Arteta che vorrebbe il calciatore già a gennaio. In Premier League ci sono anche Wolverhampton, Newcastle e West Ham interessate a Sanson. Per convincere il Marsiglia però servirà un’offerta importante, tra i 20 e i 25 milioni di euro.