Calciomercato Milan, suggestione a centrocampo | Sguardo a Barcellona

Il Milan rimane sempre vigile sul mercato e potrebbe aver individuato un’occasione a Barcellona: occhi su Riqui Puig

C’è grande soddisfazione a Milano, sponda rossonera, per quanto fatto fino ad ora in campionato. Un percorso di crescita che sta maturando sempre di più, facendo raccogliere molti frutti a Stefano Pioli. Oltre ai meriti del tecnico emiliano, poi, vanno riconosciute le qualità dell’area tecnica del Milan nel mettergli a disposizione una rosa composta da tanti giocatori di talento. Ed è proprio dall’area tecnica che potrebbe essere sorta una nuova suggestione per il mercato di gennaio: gli occhi della dirigenza rossonera sarebbero rivolti in casa del Barcellona.

Calciomercato Milan, idea Riqui Puig | Assist di Koeman

Come rivelato dal giornalista Carlo Pellegatti, sul proprio canale ‘YouTube’, uno dei nomi che più intrigano il Milan per il centrocampo sarebbe Riqui Puig. Il centrocampista classe ’99 del Barcellona non sta riuscendo a trovare grande spazio con Ronald Koeman, che avrebbe anche aperto ad una sua possibile partenza. Molto difficile pensare che i catalani si possano privare a titolo definitivo del giocatore cresciuto nella propria ‘Cantera’, mentre potrebbe essere considerata ottimale una sua partenza in prestito. Un’operazione in stile Brahim Diaz, quindi, potrebbe essere l’ultima idea del Milan per rinforzarsi in vista del rush finale della stagione.