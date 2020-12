In casa Milan si lavora da tempo sul rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma che piace anche alle altre big di Serie A: Raiola spaventa

Il Milan prosegue la propria marcia in campionato e punta a proseguire sulla riga tracciata anche nel 2021. Una inaspettata lotta per il titolo che sta premiando l’ottimo lavoro di Stefano Pioli esaltato anche dalla qualità di alcuni singoli. Tra questi certamente anche Calhanoglu e Donnarumma, protagonisti però anche sul fronte mercato con i rinnovi di contratto che per ora tardano ad arrivare. Nonostante l’ottimismo palesato nei giorni scorsi anche da Gazidis va comunque monitorata la situazione dei due pilastri del Milan che piacciono in Serie A.

Calciomercato, doppia offerta per Donnarumma: Raiola spaventa il Milan

Il Milan quindi con il campionato fermo per la sosta sta disputando una partita estremamente importante per quanto riguarda proprio i prolungamenti contrattuali dei big. Stando a quanto sottolineato dal ‘Corriere della Sera’ in particolare per Donnarumma l’offerta di rinnovo si attesta intorno ai 7 milioni di euro. Mino Raiola, agente dell’estremo difensore classe 1999, spaventa però i rossoneri sbandierando offerte importanti da parte dei rivali di sempre di Juventus e Inter. Le big della Serie A sembrano quindi pensare a Donnarumma qualora non rinnovasse col Milan che dal canto suo farà di tutto per trattenere il proprio gioiello più importante.