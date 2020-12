Il ‘Papu’ Gomez ha rotto con Gasperini e per questo nel calciomercato di gennaio dovrebbe dire addio all’Atalanta. L’ex tecnico bianconero lo consiglia alla Juventus

Dove sarà il futuro del ‘Papu’ Gomez? Indiscrezioni parlano di un’Atalanta intenta a ricucire il rapporto – disitengratosi – tra lui e Gasperini. Ad oggi, però, appare decisamente più lontano dalla ‘Dea’, ma non troppo da Bergamo. Precisamente a Milano, visto che altri rumors di calciomercato lo danno obiettivo sensibile dell’Inter (sempre che Percassi lo liberi a zero o quasi), con il Milan pronto eventualmente ad inserirsi. E la Juventus? Paratici ha escluso il colpo Gomez, che invece al microfono di ‘QS’ consiglia caldamente l’ex tecnico bianconero Gigi Maifredi.

Calciomercato Juventus, Maifredi: “Alla squadra serve un ‘cannibale’, Gomez il profilo giusto”

“La Juventus deve prendere il ‘Papu’ Gomez per tornare cannibale – le parole di Maifredi – Anni fa nella squadra c’era una fame diversa. Uno dei pochi che è rimasto ‘cannibale’ è Cristiano Ronaldo. Questa Juve non mi convince per lo spirito che esprime, mi sembra che giochino per conto loro – la critica dell’ex allenatore bianconero che in conclusione è tornato sulla necessità, a suo giudizio, di inserire nell’undici uno come l’argentino – Lascerà sicuramente l’Atalanta, il suo arrivo a Torino sarebbe manna dal cielo. Gomez l’uomo giusto per rivitalizzare l’attacco, in attesa di sapere se Dybala resta o va via“.