La Premier League sta mettendo in risalto le doti di Tariq Lamptey, 20enne terzino destro del Brighton: idea per Juventus e Milan

Ha 20 anni, un passato nelle giovanili del Chelsea e un futuro che sembra splendente. Tariw Lamptey, terzino destro del Brighton nato a Londra ed in possesso anche di passaporto ghanese, si è imposto come sorpresa della Premier League. Una prima parte di stagione strepitosa con un gol e tre assist in undici presenze, prima che un infortunio lo costringesse per un paio di partite ai box.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di alcune big d’Europa: Bayern Monaco e Manchester City ci stanno facendo un pensierino ed anche l’Arsenal che si sta quasi rassegnando all’idea di perdere Bellerin (lo spagnolo piace sempre alla Juventus). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato, Lamptey nel mirino di Juventus e Milan

Per profilo e costo Tariq Lamptey potrebbe essere il nome giusto anche per le italiane. Proprio i bianconeri potrebbero puntarci per proseguire la linea verde difensiva ed anche il Milan, che già lo ha monitorato in passato, potrebbe tornare alla carica. Del resto il 20enne si è imposto per la sua capacità di dribbling, ma anche per la velocità: le big d’Europa lo osservano e anche le italiane lo tengono d’occhio.