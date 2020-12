La Juventus continua a ragionare sul futuro di Paulo Dybala in ottica calciomercato. Intanto, arrivano dichiarazioni forti sulla Joya: il consiglio all’argentino

Il futuro di Paulo Dybala continua a far discutere. L’attaccante argentino è al centro dei rumors di mercato, tra il rinnovo di contratto e le gerarchie sul campo che sembrano essere mutate. Andrea Pirlo, pur confermando in diverse occasioni la fiducia per la Joya, sembra preferirgli la coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo e l’addio dell’argentino sul calciomercato non è più utopia. Intanto, arriva un consiglio piuttosto forte per l’attaccante.

Calciomercato Juventus, Miccichè si sbilancia sul futuro di Dybala

Guglielmo Miccichè, ex Vicepresidente del Palermo, ha parlato a ‘radio Kiss Kiss Napoli’ del talento argentino, consigliando un clamoroso passaggio in Campania: “Dybala vada via dalla Juventus! Il suo tempo in bianconero è finito. Si trasferisca subito a Napoli. Lì troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: c’è il calore della gente e un progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso”.

Miccichè prosegue la sua analisi, svelando un retroscena di mercato: “Con Zamparini stavamo per vendere Dybala al Napoli in passato. Il suo procuratore, però, spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino. Gli consiglio vivamente Napoli per il futuro e consiglio al Napoli di provare a prenderlo. Sarebbe un matrimonio perfetto“.