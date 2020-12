Saranno giorni frenetici per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri restano attivi su diversi tavoli, in attesa di chiarire le prossime operazioni in entrata e in uscita con Conte

L’Inter si appresta a vivere un mercato low cost che dovrà essere fatto di occasioni da cogliere. I nerazzurri sembrano avere le idee chiare su dove bisognerà intervenire per completare la rosa di Antonio Conte, ma attenzione agli incontri con il club. Il tecnico vedrà a breve la società per degli aggiornamenti di routine e inevitabilmente si parlerà anche di mercato. Scopriamo quali potrebbero essere i piani dei nerazzurri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, nuovo nome per il dopo Gomez

Calciomercato Inter, la società si prepara: due addii per un arrivo

La priorità dei nerazzurri dovrà essere cedere per poi tornare a investire. In tal senso, occhio al futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è ormai certo di lasciare la Beneamata a gennaio con il ritorno in Premier League in primo piano. Partirà in prestito o al massimo all’interno di uno scambio. Stesso destino per Radja Nainggolan, che non sembra far parte del progetto Conte.

Se i due colpi in uscita dovessero andare a buon fine, occhio al colpo in entrata. Il ruolo da rafforzare nei piani della società è quello di centrocampista con capacità di saltare l’uomo e che possa dare qualità alla manovra. Il profilo giusto sembra quello di Rodrigo de Paul, ma l’argentino costa molto (circa 30-35 milioni) e come vi abbiamo riportato in giornata, c’è stata una frenata con i nerazzurri. L’Inter segue, quindi da vicino anche la situazione legata al Papu Gomez: vedremo se alla fine l’argentino lascerà l’Atalanta e a quali condizioni.