Davide Ballardini ha chiesto dei rinforzi importanti per scongiurare definitivamente il pericolo retrocessione: il Genoa pensa a Benatia

L’avventura di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa, la quarta esperienza in Liguria per lui, è iniziata nel migliore dei modi: la vittoria contro lo Spezia ha tolto un po’ di pressione al ‘Grifone’. Ora, per scongiurare il pericolo retrocessione, il tecnico ha chiesto alla società rossoblù di intervenire in maniera decisa sul mercato. In particolare, secondo quanto rivelato da ‘Repubblica’, Ballardini avrebbe chiesto un rinforzo importante in difesa e avrebbe fatto il nome di Benatia. L’ex Juventus, ora in Qatar con la maglia del Al-Duhail, sembra essere il primo obiettivo dei genoani per la retroguardia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Un altro nome che sembra essere riecheggiato a Genova è quello di Mateo Musacchio, che con il Milan non sta riuscendo a trovare spazio e continuità. Insomma, il Genoa potrebbe muoversi su profili di tutto rispetto per rinforzare la propria rosa in vista della seconda metà di stagione.