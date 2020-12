In Serie B sta stupendo parecchio Abdelhamid Sabiri, fantasista di origini marocchine dell’Ascoli. L’agente del calciatore ha parlato dell’interesse della Serie A

Già 5 reti in questa Serie B per Abdelhamid Sabiri, trequartista tedesco di origini marocchine in forza all’Ascoli. Autore ieri di una straordinaria doppietta contro la Spal in campionato, l’ex Paderborn sogna la Serie A e come rivelato dall’agente ai microfoni dei colleghi di ‘Seriebnews.com’ ha anche già ricevuto offerte: “La scorsa estate sono arrivate offerte da club di Serie A”. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA!

