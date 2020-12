Sondaggio CM.IT | Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Eriksen

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: ecco il sostituto ideale di Eriksen

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano dall’Inter. L’avventura in nerazzurro del fantasista danese è già al capolinea e, come ribadito dalla società, l’ex Tottenham sarà messo sul mercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 40,2% dei votanti il suo sostituto ideale sarebbe Rodrigo De Paul dall’Udinese. Seguono il ‘Papu’ Gomez (25,4%) e Paredes (21,3%) tramite scambio. Infine, trova pochi consensi Ozil con il 13,1%.