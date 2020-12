Serie A, Gravina insiste: “Tempo maturo per playoff e riforma”

Il presidente della Figc Gabriel Gravina parla di riforma del calcio e dell’introduzione dei playoff in Serie A

E’ tempo di playoff per la Serie A. Ne è convinto il presidente della Figc Gabriele Gravina, sostenitore da tempo degli spareggi scudetto. Candidato anche alle prossime elezioni, il numero uno della Federcalcio intervenuto a ‘Radio Rai’ ribadisce la sua idea: “Per i playoff il tempo è maturo, ma i nuovi format non riguarderanno soltanto la fase finale dei campionati. Nel nuovo programma si riparte dalla riforma bloccata a febbraio per la pandemia. Serve recuperare la sostenibilità del sistema e il senso di relazione al suo interno”.

Per fare questo entro maggio ci sarà “una assemblea straordinaria per inserire all’interno dello statuto quei principi fondamentali che danno il segno di un rinnovamento del calcio italiano”. Un calcio che paga lo scotto della crisi: Gravina auspica un ritorno il prima possibile dei tifosi allo stadio perché “soltanto in Serie A si stimano perdite di 4-500 milioni”.

Infine su Juventus-Napoli: “Dispiace per il poco dialogo e per la mortificazione di giuristi di altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d’appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea“.