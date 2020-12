Milan e Inter attualmente comandano in Serie A, ma la Juventus vuole tornare subito in corsa. L’ex nerazzurro, Karl-Heinz Rummenigge si è espresso sugli scudetti di fila dei bianconeri

La prima parte di stagione ha riservato una sorpresa decisamente interessante nella classifica di Serie A: il Milan è in testa, con l’Inter subito dietro, mentre la Juventus è attualmente più staccata. I bianconeri vantano una striscia di vittorie di nove scudetti consecutivi in Italia; si potrebbe dire che il corrispettivo della Vecchia Signora in Germania è il Bayern Monaco che attualmente è a otto. Karl-Heinz Rummenigge, dirigente dei bavaresi ne ha parlato a ‘Rai Sport’ durante la trasmissione ‘dribbling’: “I titoli consecutivi potrebbero essere un vantaggio per le altre. Il motivo è che noi spingiamo anche le altre squadre del nostro campionato a fare bene sia a livello nazionale che internazionale”.

Rummenigge tra la Juventus e i danni causati dal Covid

Dopo essersi soffermato sugli scudetti consecutivi della Juventus, Rummenigge ha parlato dei danni causati dalla pandemia da Covid-19 a livello economico: “Il calcio sta cambiando con la pandemia. I danni causati non permettono alle squadre di spendere come accadeva in passato. Gli ingaggi e i prezzi dei cartellini erano arrivati a dei prezzi esagerati, magari ora scenderanno“.