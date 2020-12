Coronavirus, vaccinati allo Spallanzani i primi operatori sanitari

Coronavirus, vaccinati allo Spallanzani di Roma i primi operatori sanitari: il piano di vaccinazione si articolerà in più fasi

Questa mattina all’INMI Spallanzani di Roma sono stati vaccinati i primi operatori sanitari. Inizia una nuova fase nella lotta al Covid-19. Prende oggi il via infatti il piano nazionale di vaccinazione per il Coronavirus. Si comincerà dal personale sanitario e dalle persone più anziane. A seguire toccherà ai cittadini più invulnerabili e poi agli altri. Le persone appartenenti a queste categorie non potranno presentarsi volontariamente a fare il vaccino, ma verranno contattate attraverso le strutture preposte. Sarà possibile vaccinarsi presso ospedali e ambulatori predefiniti. Sono state previste anche unità mobili destinate a chi non potrà raggiungere i centri di vaccinazione.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Soddisfatto il ministro della Salute, Roberto Speranza: “È il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il vaccino”.