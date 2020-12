Il Chelsea è stato sconfitto in maniera netta dall’Arsenal nel Boxing Day. La stagione dei Blues sta prendendo una piega decisamente negativa, nonostante i forti investimenti

In molti guardavano alla difficile situazione in casa Arsenal, in vista del big match contro il Chelsea e invece sono stati i Blues a deludere nettamente le aspettative. La squadra di Arteta è riuscita a superare i rivali con il netto punteggio di 3-1 e complicando la classifica della squadra allenata da Lampard che è ora piazzata al settimo posto in classifica con soli 25 punti. Il lauto mercato estivo non sembra aver portato i frutti sperati. Analizziamo la situazione nei dettagli.

Premier League, cade il Chelsea: i botti sul calciomercato non bastano

La scorsa estate, il Chelsea ha investito pesantemente per arricchire la rosa con alcuni dei migliori talenti in circolazione. La cifra totale per i cartellini dei calciatori si è attestata sui 223 milioni di euro circa, eppure i risultati sul campo continuano a mancare. Molti hanno dubbi sull’inserimento dei nuovi acquisti, che non stanno facendo la differenza come ci si aspettava. Si pensi, ad esempio, a Ziyech, eccelso e decisivo all’Ajax, poco incisivo a Londra.

Da considerare anche il dato relativo agli scontri diretti. Lampard è stato sconfitto dal Liverpool e contro Manchester United e Tottenham sono arrivati solo due pareggi, prima della sconfitta contro l’Arsenal. Gli Spurs avevano, inoltre, superato i Blues ai rigori in Carabao Cup. Un ruolino di marcia da invertire alla svelta in Premier League se si vuole tornare a lottare per i primi posti in classifica.