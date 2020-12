Occhi della Premier League su Nzola dello Spezia, interesse del West Ham sulla sorpresa della Serie A

M’Bala Nzola, con i suoi sette gol e un assist in dieci gare di Serie A, è tra le sorprese dell’attuale campionato. Grazie alle sue giocate sta contribuendo alla discreta stagione dello Spezia, attualmente un punto sopra la zona retrocessione. Così, già da settimane circolano voci sull’interesse dei club di Premier League per l’attaccante classe 1996. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

In particolare, su Nzola, riporta ‘Sportmediaset’, ci sarebbe l’interesse del West Ham, che avrebbe già preso informazioni. La volontà della società ligure, però, è quella di trattenerlo e firmare un nuovo contratto con relativo adeguamento dell’ingaggio. L’attuale accordo scade a giugno 2023.