Spunta anche un possibile ritorno di Zaza alla Juventus come vice Morata. Ozil via dall’Arsenal: contatti per il fantasista

Sono tante le piste che la Juventus sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Il club bianconero ha bisogno di un vice Morata, con il tecnico bresciano in pressing per rimpolpare l’attacco insieme al trio formato da Cristiano Ronaldo, Dybala e appunto allo spagnolo. La Juve guarda con attenzione in casa Napoli, dove Milik e Llorente restano due obiettivi sensibili per la dirigenza della Continassa.

Calciomercato Juventus: spunta Zaza, contatti con Ozil

Ma non sono gli unici due profili sotto la lente d’ingrandimento di Paratici, Nedved Cherubini in Serie A. La Juve oltre a Pavoletti – scrive il quotidiano Tuttosport’ – starebbe valutando anche un possibile ritorno di Simone Zaza. L’attaccante del Torino ha vestito la maglia bianconera per una stagione (2015/2016) prima del passaggio al West Ham e poi al Valencia. Sia Pavoletti che Zaza rientrerebbero nella lista degli obiettivi per l’attacco pure dell’Inter come vice Lukaku.

Intanto per la trequarti c’è l’idea Mesut Ozil, in rotta con l’Arsenal. Il fantasista tedesco sarebbe stato offerto alla Juventus, con l’entourage del giocatore che avrebbe già avuto dei primi contatti con la dirigenza dei campioni d’Italia. I ‘Gunners’ sarebbero pronti a far partire gratis Ozil, in scadenza il prossimo giugno, pagando parte dell’ingaggio dell’ex Real Madrid di circa 10 milioni di euro.