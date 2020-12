La Juventus continua a monitorare la situazione sul calciomercato, ma potrebbe essere scavalcata da un maxi scambio tra big internazionali. Ecco le ultime novità

La Juventus sta valutando le migliori occasioni in circolazione sul mercato, per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri cercano, in particolare, un profilo di qualità che possa innalzare il livello tecnico della rosa. I torinesi sono stati accostati in diverse occasioni a Isco Alcorcon negli ultimi mesi. Il trequartista è ai margini del Real Madrid, in cui Zinedine Zidane gli sta concedendo pochissimo spazio in questa stagione. Di seguito le ultime novità sul futuro dello spagnolo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, pressing per il colpo gratis | Super offerta: porta aperta

Calciomercato, la Juventus su allontana da Isco: scambio con il PSG

Il futuro del centrocampista offensivo potrebbe essere a sorpresa in Francia con la maglia del PSG. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il trequartista potrebbe rientrare in un maxi scambio con il club transalpino. Il Real Madrid ha puntato Marquinhos per la sua difesa e pur di arrivare al brasiliano sarebbe disposto a cedere sia Isco che Eder Militao in un maxi scambio con i Blancos. In questo modo, la Juventus resterebbe fuori dalla corsa al trequartista spagnolo. I bianconeri, inoltre, negli ultimi mesi hanno seguito con grande attenzione anche il difensore centrale del PSG: perdere nella stessa occasione entrambi i calciatori sarebbe un brutto colpo per la Juventus.