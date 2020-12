Luka Modric da tempo accostato all’Inter che avrebbe presentato un’offerta importante, migliore di quella del Real Madrid

Super offerta dell’Inter per Luka Modric. I nerazzurri hanno provato a convincere il centrocampista croato a suon di milioni. Secondo quanto riferisce ‘defensacentral.com’, Marotta avrebbe presentato una proposta importante al calciatore: contratto da 9,5 milioni di euro, lo stesso ingaggio percepito ora al Real Madrid, con durata biennale. Un affare che però Modric ha stoppato sul nascere: la priorità per il croato è sempre stato il rinnovo con i blancos ed ora l’accordo è ormai andato in porto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, pressing per il colpo gratis | Super offerta: porta aperta

No all’Inter da parte del 35enne che ha scelto di restare al Real pur con ingaggio inferiore. Riduzione dello stipendio e soltanto un anno di contratto, ma la voglia di restare al ‘Bernabeu’ ha convinto Modric più dell’offerta presentata dalla società nerazzurra. Niente Inter quindi per il croato: l’affare a parametro zero si è arenato davanti alla volontà del calciatore. Avanti con il Real.