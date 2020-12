Christian Eriksen lascerà l’Inter a gennaio: il Psg forte su di lui, ma c’è una squadra che ha sorpassato i parigini, i dettagli

Sorpasso Arsenal. Sarebbero i Gunners la squadra più vicina a Christian Eriksen in questo momento. La situazione del danese è in continuo divenire con un’unica certezza: il trequartista lascerà l’Inter nel mese di gennaio. Come e per dove è tutto ancora da stabilire anche se i nerazzurri hanno aperto anche alla possibilità di cedere il calciatore in prestito. Le ipotesi più forti al momento sono due: c’è il Psg dove ritroverebbe (in attesa dell’annuncio ufficiale) Mauricio Pochettino, il tecnico che lo ha fatto esprimere al meglio nel Tottenham. Poi c’è l’Arsenal che significherebbe ritorno in Premier League e a Londra, città dove ha vissuto sette stagioni da protagonista. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio i Gunners, secondo quanto riferisce ‘Sky’, sarebbero in questo davanti a tutti per acquistare Eriksen dall’Inter a gennaio. Nulla di definitivo ma i prossimi giorni potranno dare un’indicazione più chiara sul futuro del danese.