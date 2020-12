Il futuro del big potrebbe essere presto lontano dal suo attuale club. Le ricadute sulla situazione legata ad Arkadiusz Milik sarebbero dirette. Ecco le ultime novità

Diego Costa potrebbe presto separarsi dall’Atletico Madrid dopo tanti anni da protagonista con la maglia Colchoneros. L’attaccante e il club potrebbero dividere a sorpresa le loro strade prima del previsto. La punta, infatti, secondo quanto riporta ‘AS’, avrebbe chiesto la rescissione dell’attuale contratto, in scadenza nel giugno 2021. La clamorosa volontà avrebbe alla base motivi familiari. L’Atletico, secondo quanto riportano dalla Spagna, starebbe valutando la situazione, ma cercherà di aiutare la leggenda del club in tutti i modi possibili.

Calciomercato, la rescissione di Diego Costa connessa con il futuro di Milik

L’eventuale addio anticipato di Diego Costa all’Atletico Madrid potrebbe scatenare un interessante effetto domino sul calciomercato. Con la rescissione dell’attaccante ex Chelsea, il club spagnolo potrebbe aumentare l’offerta per portare Milik in Spagna. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, il bomber del Napoli è entrato con forza nel mirino dell’Atletico per gennaio. Vedremo se la trattativa decollerà quindi nelle prossime settimane, con Simeone che lo vorrebbe subito in Spagna.