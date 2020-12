All’alba di Natale, nel centro della città del Tennessee, violenta esplosione che ha danneggiato almeno dieci palazzi. Sarebbe un atto intenzionale

Esplosione all’alba di Natale a Nashwille, nel centro della città del Tennessee (Stati Uniti). La presunta autobomba ha danneggiato almeno dieci palazzi. In tilt internet ma pure il 911, il numero di emergenza della polizia. “Trovati resti umani“, scrivono i giornali locali. L’FBI sta indagando, ma stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di un atto intenzionale.

“This morning’s attack on our community was intended to create chaos and fear,” Nashville Mayor John Cooper says.

He says the three people hospitalized as a result of the explosion are now in stable condition https://t.co/MKapXtClR1 pic.twitter.com/grFoRA7QwS

— CBS News (@CBSNews) December 25, 2020