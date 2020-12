Napoli, Gattuso sorride: recupera un big dopo la pausa

Napoli, la squadra di Gattuso ricarica le batterie: uno degli infortunati pronto a tornare dopo la pausa, ecco di chi si tratta

Dopo le ultime gare del 2020 non particolarmente brillanti, il Napoli deve ritrovarsi e provare a ripartire con un piglio diverso a gennaio. Azzurri che devono sfruttare un calendario abbastanza favorevole per risalire la classifica e soprattutto sperare di ritrovare al più presto i numerosi infortunati.

Per Mertens e Osimhen la sensazione è che ci vorrà ancora un po’, prima di rivederli in campo. Potrebbe invece recuperare prima del previsto Koulibaly, per il quale, dopo l’infortunio patito con la Lazio, erano previste almeno tre settimane di stop. Secondo ‘Sky Sport’ il senegalese può tornare in campo subito dopo la pausa, forse non già contro il Cagliari il 3 gennaio ma molto probabilmente per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia.