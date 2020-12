Marcel Sabitzer, fantasista del Lipsia di Julian Nagelsmann, sarebbe entrato nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho, a caccia di rinforzi per continuare il sogno della vittoria finale in Premier League

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il Tottenham avrebbe messo nel mirino in vista della finestra di calciomercato invernale Marcel Sabitzer, fantasista del Lipsia di Julian Nagelsmann. Il giocatore austriaco, protagonista nella scorsa stagione proprio in Champions League contro gli Spurs, potrebbe essere il rinforzo giusto per lo Special One.

Il prezzo della stella della Bundesliga dovrebbe aggirarsi di poco sotto i 50 milioni di euro, circa 49, l’equivalente di 45 milioni di sterline.