Marcelin Gando nel mirino di Torino e Cagliari. Il camerunese milita in Estonia, nel Levadia

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Torino e Cagliari valutano un giocatore in scadenza a fine dicembre e quindi ingaggiabile a costo zero. Si tratta di Marcelin Gando, esterno destro camerunese che milita in Estonia, nel Levadia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gando Biala Aime M Officiel (@aimemarcelin)

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Roma, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Reynolds | La situazione

Il classe ’97 può agire anche da prima punta, quest’anno ha totalizzato ben 11 gol e 5 assist attirando le attenzioni di altri club stranieri, dallo Stella Rossa al Galatasaray fino al Fenerbahce.