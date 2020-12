Calciomercato Napoli, nuovo assalto dalla Spagna a Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli, ancora in bilico il futuro di Fabian Ruiz: dalla Liga spunta nuovamente una pretendente al centrocampista

Il Napoli ha chiuso un 2020 altalenante, comunque in una buona posizione di classifica nel campionato in corso. Azzurri pienamente in corsa per la zona Champions, ma che dovranno trovare maggiore continuità alla ripresa. Ripartono intanto le voci di mercato sulla squadra di Gattuso, nella quale uno degli elementi apparsi più in difficoltà è Fabian Ruiz.

Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023, al momento però non si parla di rinnovo. Il possibile addio porta nuovamente in Spagna, secondo il ‘Mundo Deportivo’ intende farsi ancora sotto l’Atletico Madrid, a caccia di un giocatore di qualità in mezzo al campo. In estate già sondato il terreno, ora Simeone potrebbe addirittura riprovarci già a gennaio. Sarà difficile tuttavia che gli azzurri se ne privino a stagione in corso.