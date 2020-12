Raymond Domenech, ex commissario tecnico della nazionale francese, torna a sedersi sulla panchina di una squadra di club

Nuova squadra per Raymond Domenech: l’ex ct della nazionale francese tornerà a sedere su una panchina di un club. Non accadeva dal ’93, quando lasciò il Lione per tentare l’esperienza nell’Under 21 della Francia, durata poi undici anni. Successivamente, ha svolto il ruolo di ct con la nazionale maggiore e i tifosi dell’Italia lo ricordano bene per la finale del Mondiale 2006.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Domenech ripartirà dal Nantes, che ha scelto di ingaggiarlo con un contratto fino alla fine della stagione. Di seguito, le prime parole dell’allenatore francese: “Non vedo l’ora di mettermi a lavorare con lo staff e fare tutto il possibile per questo club. Sono molto felice e orgoglioso di entrar a far parte di un club come il Nantes”.