L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha nuovamente allontanato le voci di calciomercato che gravitano attorno all’argentino. Possibile rinnovo con l’Inter

Intervistato da ‘Olè’, l’agente di Lautaro Martinez ha nuovamente scacciato le voci di calciomercato che gravitano ormai da tempo attorno al suo assistito: “Lui al Barcellona? Sta bene dov’è – la risposta di Beto Yaque – All’Inter è felice, gioca e cresce. Ha altri tre anni di contratto, chi vuole prenderlo deve accordarsi col club nerazzurro”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, 48 milioni per la firma di Lautaro Martinez: ecco l’ostacolo

L’Inter non ha voluto e non vuole privarsi dell’attaccante argentino, mercoledì col Verona tornato al gol dopo un mese di astinenza. Il tutto nonostante Jorge Mendes, messosi all’opera affianco al suo entourage in ottica di una futura partenza destinazione top club europeo, magari proprio il Barcellona. Per ora non sono stati fatti nuovi passi per il rinnovo, tuttavia indiscrezioni di mercato sostengono che nei prossimi mesi Marotta dovrebbe accelerare su questo fronte proponendo al ragazzo un nuovo accordo fino al giugno 2025 – l’attuale termina nel 2023 – con stipendio da circa 6 milioni di euro netti.

Nel complesso parliamo di un investimento da circa 48 milioni di euro. La clausola, fissata adesso a 111 milioni di euro e valevole solo per l’estero oltre che dal 1° al 7 luglio, potrebbe essere il grosso ostacolo per l’intesa finale. L’Inter vorrebbe eliminarla o quantomeno alzarla, mentre chi rappresenta il classe ’97 farla restare così com’è. Staremo a vedere.