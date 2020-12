Potrebbe essere in Spagna il futuro di Christian Eriksen, in uscita dall’Inter. Torna in auge il profilo di Isco

L’addio di Christian Eriksen all’Inter è ormai scontato. Non è un mistero che il danese dopo un anno dal suo arrivo a Milano abbia deluso le aspettative senza mai entrare in sintonia con Conte e i suoi dettami tattici, motivo per cui a gennaio dovrebbe partire verso nuovi lidi. Si è parlato del possibile rilancio del PSG con l’arrivo di Pochettino, ma dalla Spagna riaccendono la fiamma del mercato intorno al nome del Real Madrid.

Stando a quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’ seppur non in prima fila, sull’agenda del Real Madrid c’è segnato anche il nome di Christian Eriksen, già accostato ai ‘blancos’ ai tempi del Tottenham. L’Inter ha già confermato la sua uscita e la squadra di Zidane potrebbe pensare di sferrare l’assalto soprattutto alla luce della possibile partenza di Isco. Lo spagnolo a Madrid vive una situazione non troppo lontana da quella del danese a Milano e l’assenza di offerte per l’ex Malaga potrebbe alimentare anche un’ipotesi di scambio con lo stesso Eriksen. Al momento solo un’opzione che potrebbe però adattarsi alle esigenze di entrambi i club. Isco inoltre in Italia è sempre nel mirino della Juventus ed in particolare di Pirlo che ne apprezza le qualità.