Nuovi casi di Coronavirus nel Manchester City. Come comunicato oggi dal club inglese, Gabriel Jesus, Walker e due membri dello staff sono risultati positivi dopo gli ultimi controlli. I quattro soggetti sono già in isolamento ed osserveranno un periodo di quarantena.

Come da tradizione la Premier League non si ferma e la squadra di Guardiola sarà impegnata nei prossimi giorni – senza Walker e Gabriel Jesus – contro Newcastle, Everton e Chelsea.