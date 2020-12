De Ligt parla della sua avventura alla Juventus, di Chiellini e Bonucci

Alle prese con la sua stagione alla Juventus, Matthijs de Ligt non rinnega la sua scelta di mercato fatta nell’estate 2019. Il difensore ha infatti rilasciato belle parole sul club torinese: “E’ una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Serie A, ma io adoro le grandi sfide. Ho pensato – spiega a ‘The Athletic’ – che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono pentito della scelta. Sono davvero contento. Sono davvero fortunato, visto che gioco con quasi tutti quelli che guarderei se fossi un giovane giocatore”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Juventus, de Ligt esalta Bonucci e Chiellini

De Ligt ha proseguito la sua analisi esaltando i colleghi della Juventus: “Bonucci è davvero bravo nella costruzione e quindi gli parlo e guardo cosa fa. Chiellini è bravissimo in marcatura e quindi provo a imparare anche da lui. Gioco anche con van Dijk in nazionale. Alla fine però, è importante sviluppare il proprio gioco e non iniziare a imitare qualcuno. Si tratta di provare a migliorare il più possibile”.