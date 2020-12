Vaccino anti Covid-19 arrivato a Roma, quasi 10mila dosi verso lo Spallanzani

Il vaccino anti Covid-19 è arrivato a Roma. Trasportate da un furgone scortato dalle auto dei carabinieri, le prime 9750 dosi italiane realizzate da Pfizer-Biontech, riporta ‘Sky, sono giunte alla caserma di Tor di Quinto a Roma. Domattina, verso le ore 10, saranno invece trasportate allo Spallanzani, dove saranno suddivise in scatole prima di essere consegnate ai militari in vista del V-Day del 27 dicembre. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Le prime dosi dell’atteso vaccino anti Coronavirus hanno attraversato la frontiera del Brennero in mattinata. La distribuzione sarà realizzata dal Ministero della Difesa.