Coronavirus, bollettino 25 dicembre: 19037 positivi, 459 decessi

Emanato il bollettino del 25 dicembre sul Coronavirus in Italia, 19037 positivi e 459 decessi

19037 è il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi, Natale 2020, è stato emanato il consueto bollettino dal Ministero della Salute. I decessi per Covid-19 nell’ultimo giorno, purtroppo, sono stati 459 (ieri 505), per un totale di 71.359 morti dall’inizio dell’epidemia. I casi attualmente positivi sono invece 579.886. Le persone ricoverate in terapia intensiva per Covid in Italia sono 2.584, con un calo di 5 nelle ultime 24 ore nel saldo tra ingressi e uscite. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 152.334. La Regione con più casi positivi, ad oggi, è il Veneto (oltre 5mila nuovi casi), seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Il tasso di positività, infine, è pari al 12,5% (+3,2%).